Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Beşiktaş’ta, Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu başkanlığına Hüseyin Yücel getirildi. Beşiktaş profesyonel futbol takımı sorumluluğuna Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ile Asbaşkanlar Mete Vardar ve Onur Göçmez ile Feyyaz Uçar getirildi.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan futbolcular, taktik programlar ve çift kale maçla idmanı tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
Antalyaspor ile Sivasspor, haftanın açılış maçında 29 Kasım Cuma günü saat 20.00’de Antalya Stadyumu’nda karşılaşacak.
Kaynak: iha