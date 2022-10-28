Spor Toto Süper Lig’de Antalyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig’de Antalyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarına başladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu 5. hafta maçında dün sahasında CFR Cluj ile karşılaşan ve rakibini 3-0 mağlup eden Sivasspor, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu’nun 12. hafta maçında sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

CFR Cluj maçında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenileme çalışması yaptı.

Sivasspor ile Antalyaspor 31 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’de Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mete Kalkavan görev yapacak.