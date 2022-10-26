Emiliano Viviano: "Çok zorlu bir 90 dakika olacak"

Emiliano Viviano: "Çok zorlu bir 90 dakika olacak"

Müsabakanın bilet fiyatları şöyle:

Sivasspor, ligin 12. Haftasında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. 31 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’de Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak maçın biletleri ise satışa çıktı.

DG Sivasspor ile Antalyaspor arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 12. hafta maçının biletleri satışa çıktı.

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