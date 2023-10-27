Trendyol Süper Lig’in 10. hafta maçında Alanyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde Alanyaspor Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlılar antrenmanın ardından kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başladı.

Alanyaspor ile Sivasspor yarın saat 16.00’da Alanya OBA Stadı’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mert Güzenge görev yapacak.