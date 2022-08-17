22 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15’te Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle:

Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 3. hafta maçının biletleri satışa çıktı.

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