Adana Demirspor ile Sivasspor 13 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45’te Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaşacak.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman dayanıklılık koşusuyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Spor Toto Süper Lig’de Adana Demirspor ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarına başladı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.