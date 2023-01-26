Bülent Ünder: "Kulüp başkanları artık daha seviyeli tartışmalara girmeli"

Bülent Ünder: "Kulüp başkanları artık daha seviyeli tartışmalara girmeli"

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise çift kale maç oynadı.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında cumartesi günü Adana Demirspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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