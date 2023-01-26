TFF’nin resmi sitesinde yer alan haftalık maç programında Sivasspor - Adana Demirspor karşılaşmasının Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacağı açıklandı. 28 Ocak Cumartesi günü saat 13.30’da başlayacak olan karşılaşmada hakem Burak Pakkan düdük çalacak.

Sivasspor, Süper Lig’in 21. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. 28 Ocak Cumartesi günü Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanması planlanan karşılaşma söz konusu stadyumun zeminindeki sorun nedeniyle Yeni Malatya Stadyumu’na alındı.

DG Sivasspor’un, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmanın Sivas 4 Eylül Stadı zeminindeki sorun nedeniyle Malatya’ya alındığı TFF tarafından açıklandı.

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