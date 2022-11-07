DG Sivasspor, Süper Lig’in 13. haftasında rakibi Fenerbahçe’ye 6 maç sonrasında mağlup oldu.
DG Sivasspor, Süper Lig’in 13. haftasında rakibi Fenerbahçe’ye 6 maç sonrasında mağlup oldu.
Süper Lig’de mücadele eden Sivasspor, rakibi Fenerbahçe’ye 6 maç sonra mağlup oldu. Son 6 lig maçında rakibine karşı mağlup olmayan Yiğidolar, Fenerbahçe’ye tam 6 maç sonra yenildi.
Kırmızı-beyazlı takım rakibine ligde en son 2018-2019 sezonunun 2. devresinde İstanbul’da karşılaştığı maçta 2-1 yenilmişti.
Sivasspor, rakibi Fenerbahçe ile ligde oynadığı 33. maçında 18. yenilgisini aldı. Geride kalan 33 maçta 8 kez kazanan Sivasspor 7 kez de berabere kaldı. Rakibine 43 gol atan Yiğidolar, kalesinde ise 68 gol gördü.
Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan son 6 maçta alınan skorlar şöyle:
2019-2020 sezonu
Sivasspor-Fenerbahçe: 3-1
Fenerbahçe-Sivasspor: 1-2
2020-2021 sezonu
Sivasspor-Fenerbahçe: 1-1
Fenerbahçe-Sivasspor: 1-2
2021-2022 sezonu
Fenerbahçe-Sivasspor: 1-1
Sivasspor-Fenerbahçe: 1-1
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