DG Sivasspor, Süper Lig’in 13. haftasında rakibi Fenerbahçe’ye 6 maç sonrasında mağlup oldu.

DG Sivasspor, Süper Lig’in 13. haftasında rakibi Fenerbahçe’ye 6 maç sonrasında mağlup oldu.

Süper Lig’de mücadele eden Sivasspor, rakibi Fenerbahçe’ye 6 maç sonra mağlup oldu. Son 6 lig maçında rakibine karşı mağlup olmayan Yiğidolar, Fenerbahçe’ye tam 6 maç sonra yenildi.

Kırmızı-beyazlı takım rakibine ligde en son 2018-2019 sezonunun 2. devresinde İstanbul’da karşılaştığı maçta 2-1 yenilmişti.

Sivasspor, rakibi Fenerbahçe ile ligde oynadığı 33. maçında 18. yenilgisini aldı. Geride kalan 33 maçta 8 kez kazanan Sivasspor 7 kez de berabere kaldı. Rakibine 43 gol atan Yiğidolar, kalesinde ise 68 gol gördü.

Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan son 6 maçta alınan skorlar şöyle:

2019-2020 sezonu

Sivasspor-Fenerbahçe: 3-1

Fenerbahçe-Sivasspor: 1-2

2020-2021 sezonu

Sivasspor-Fenerbahçe: 1-1

Fenerbahçe-Sivasspor: 1-2

2021-2022 sezonu

Fenerbahçe-Sivasspor: 1-1

Sivasspor-Fenerbahçe: 1-1