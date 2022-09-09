Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “5 genç oyuncumuz kiralık olarak gönderilmiştir. Genç sporcularımıza yeni takımlarında başarılar dileriz” denildi.

Sivasspor Kulübü, Sivasspor Futbol Akademisi’nden 5 oyuncuyu kiralık olarak farklı takımlara gönderdi. Kırmızı-beyazlılarda Arda Keser Sivas Belediyespor’a, Muhammet Emin Ergin Sapanca Gençlikspor’a, Kubilay Eren Şahin Bayburt Özel İdarespor’a, Halit Çokyaşar Amedspor’a ve Emirhan Tak Tuzlaspor’a gönderildi.

DG Sivasspor, 5 genç oyuncusunu kiralık olarak farklı takımlara gönderdiğini açıkladı.

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