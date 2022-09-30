Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Filenin Sultanları, Polonya ile karşılaşacak

Filenin Sultanları, Polonya ile karşılaşacak

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