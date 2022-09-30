Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.
Kırmızı-beyazlı takım, yarın yapacağı çalışmayla maçın hazırlıklarına tamamlayarak kampa girecek.
Yorumlar