Sivaslıların vazgeçilmez yeri olan Paşabahçe mesire alanında sonbahar güzelliği yaşanıyor.

Kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan Paşabahçe mesire alanı, ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Yaz aylarında Sivaslılar tarafından yoğun ilgi gören mesire alanı, sonbaharda da misafirlerini ağırlıyor. Ekim ayı sonu itibariyle ağaç yapraklarının çeşitli renklere büründüğü mesire alanı akşam ışığında da ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı renklerinin yoğunlaştığı alan, fotoğraf çektirmek isteyenlere de arka plan oluyor. Özellikle hafta sonu ziyaretçi sayısında artış yaşanan alana gelen vatandaşlar sonbahar sessizliğinde manzaranın tadını çıkartıyor.

Paşabahçe mesire alanına ailesiyle geldiğini ifade eden Gülsüm Alınak, “Ailecek geldik, mangal yaktık. Çok güzel bir görüntüsü var. Sonbahar mevsiminde bir başka güzel oluyor. Sonbaharda yaprakların ayrı bir güzelliği var” dedi.

“Tablo havası var”

Hafta sonu tatilini Paşabahçe mesire alanında değerlendiren Kadir Şahin, “Şu an Paşabahçe’deyiz. Kış yaklaştı. Sivas halkı son haftaları değerlendiriyor. Sabah saatlerinde burası tıklım tıklım oluyor. Şu an havanın biraz soğumasıyla herkes evine gitti. Sıcak havanın son günlerini Sivas halkı değerlendiriyor. Burada şu anda tam bir tablo havası var. Düğün çekimlerinin uğrak noktası oluyor burası. Profesyonel fotoğrafçılıkla uğraşan arkadaşlar da bu manzarayı kadrajlarına konu ediyor” ifadelerini kullandı.