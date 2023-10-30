Cumhuriyetin 100’üncü yılı etkinlikleri çerçevesinde Sivas’ta anlamlı etkinlik düzenlendi. Daha önce uçağa binmemiş öğrenciler havalimanında ağırlandı.

DHMİ Sivas Nuri Demirağ Havalimanı, anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Daha önce uçağa binmemiş ve havalimanı görmemiş olan öğrenciler, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’nda ağırlandı. Cumhuriyetin 100’ncü yılında düzenlenen etkinlikte öğrencilere Sivil Havacılık konularında bilgiler verildi. Köylerden getirilen öğrencilere fotoğraf sergisi gezdirildi.

Öğrenciler, Türk bayrakları ile uçaktan inen yolcuları karşılayarak ilk defa bir uçağın içini gezme şansı buldu. Minik öğrenciler Havalimanında bulunan terminal, kule, ARFF, garaj gibi alanları ziyaret etti.