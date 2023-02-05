Sivas’ta yaşayan 1 metre 25 santim boyundaki bedensel engelli milli halterci gözünü dünya rekoruna dikti.

Sivas’ta yaşayan 1 metre 25 santim boyundaki bedensel engelli milli halterci gözünü dünya rekoruna dikti.

Sivaslı ‘Minik Herkül’ lakabıyla tanınan Abdullah Kayapınar, 2024’te Paris’te yapılacak Paralimpik Oyunları’na hazırlanıyor. 2020’de Kolombiya’nın başkenti Bogota’da düzenlenen dünya şampiyonasında altın madalya kazanan 30 yaşındaki Kayapınar’ın toplamda 24 altın 4 gümüş madalyası bulunuyor. Sivas 4 Eylül Spor Salonu’nda ki halter salonunda, Görme ve Bedensel Engelliler Milli Takım Antrenörü Mehmet Semih Ceylan yönetiminde antrenmanlarını sürdüren Kayapınar, 185 kilo kaldırarak dünya rekoru kırmayı hedefliyor.

“Sivaslı Taha Akgül’ün başarılarını hedef alıyorum”

Abdullah Kayapınar, kendisi gibi Sivaslı olan ve güreş dalında olimpiyat şampiyonluğu bulunan Taha Akgül’ün başarılarını kendine örnek aldığını belirterek, “Şuanda Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübündeyim. Kulübüm bana her türlü desteği veriyor. Taha Akgül ile aynı kulüpteyiz. Taha ülkemizin ve Sivas’ımızın gururu. Aldığı şampiyonluklarla kendini lider yaptı ve bütün dünyaya tanıttı. Olimpiyatlarda onun başarılarını kendime hedef alıp izinden gitmek istiyorum. Önümüzde olimpiyat kotası için Gürcistan turnuvası var. Daha sonra dünya şampiyonası var. 2024 Paris olimpiyatları var. Orada kendimi şampiyon yapmak istiyorum” şeklinde konuştu.

“Hedefim 185 kilo kaldırarak rekor kırmak”

Kayapınar, 185 kilo kaldırarak rekor kırmak istediğini söyleyerek, “Günde 1-2 saat ara vermeden çalışıyorum. Ne kadar çok antrenman yaparsak tekniklerimiz gelişiyor. Kendimi olimpiyatlara hedeflediğim için daha çok çalışmam lazım. Hedefim 185 kilo kaldırarak rekor kırmak. Kendimi tamamen bu rekora hedefledim. Vietnamlı bir sporcu 183.5 kaldırarak rekor kırmıştı. Bende 185 kilo kaldırarak onun rekorunu elinden alarak ülkemize bu gururu yaşatmak istiyorum” ifadelerini kullandı.