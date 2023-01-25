Kayseri Erciyes’te yapılan snowboard 1. etap müsabakalarına Sivas’ı temsilen katılan sporcular, 1 altın ve 2 gümüş madalya ile kente dönmeyi başardı.

Kayseri Erciyes’te yapılan snowboard 1. etap müsabakalarına Sivas’ı temsilen katılan sporcular, 1 altın ve 2 gümüş madalya ile kente dönmeyi başardı.

Türkiye Kayak Federasyonu 2023 faaliyet programında yer alan snowboard 1. etap müsabakaları, Kayseri’de yapıldı. Yarışlara 19 ilden 245 sporcu katıldı. Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı Pisti’nde iki gün süren müsabakalarda sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. Sivas’ı temsilen yarışlara katılan Meyra Korkmaz derece yapmayı başardı. Korkmaz, 2 farklı kategoride derece yaparak 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandı. Sporculardan Belinay Aydoğdu ise kategorisinde gümüş madalya kazanarak kente döndü.

Kayak İl Temsilcisi İrfan Erzurum da kente madalyalarla dönen sporcuları tebrik etti.