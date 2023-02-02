Osmaniye’de 917 sporcunun katılımı ile yapılan Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası’na Sivas’ı temsilen katılan sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile kente döndü.

Osmaniye’de 917 sporcunun katılımı ile yapılan Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası’na Sivas’ı temsilen katılan sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile kente döndü.

Türkiye Judo Federasyonunca Osmaniye’de düzenlenen Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası tamamlandı.

27 Ocak’ta Tosyalı Kapalı Spor Salonu’nda başlayan ve 67 ilden kadın ve erkek 917 sporcunun katıldığı müsabakalarda sporcular, dereceye girerek milli takıma seçilmek için ter döktü.

Sivas’ı temsilen tecrübeli antrenörler nezaretinde şampiyonaya katılan Sivaslı sporcular dereceye yapmayı başardı. Bayanlar 44 kiloda Begümnaz Doğruyol ile 57 kiloda Rümeysa Hatice Kılıçkaya şampiyon olarak altın madalya kazandı. 63 kiloda Aleyna Tutuş ile +70 kiloda Hayrun Nisa Ardıç ise üçüncü olarak bronz madalya aldı. Erkeklerde ise 50 kiloda Furkan Salih Gül ikinci oldu gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada derece yapan Sivaslı sporcular 4-5 Mart’ta Antalya yapılacak olan “Nazım Canca Avrupa Kupası” maçlarına katılmaya da hak kazandılar.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, kente madalyalarla dönen judo ekibini ve antrenörlerini tebrik etti.