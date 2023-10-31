Ankara’da düzenlenen “29 Ekim İller Arası Cumhuriyet Kupası Judo Şampiyonası” sona erdi. Şampiyonaya Sivas’ı temsilen katılan sporcular derece yapmayı başardı.

Türkiye Judo Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan “29 Ekim İller Arası Cumhuriyet Kupası Judo Şampiyonası” Ankara’da gerçekleştirildi. 17 il, 1 ülke ve 385 sporcunun katıldığı şampiyonada sporcular 2 gün boyunca dereceye girebilmek için ter döktü.

Sivas’ı temsilen antrenör Fatih Akşin nezaretinde katılan sporcular ise derece yapmayı başardı. Yıldızlar kategorisinde 50 kiloda Alperen Döndar, altın madalya kazandı. Ümitler kategorisinde ise 50 kiloda Furkan Salih Gül altın madalya, 60 kiloda Salih Kuzu ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise kente madalyalarla dönen sporcuları tebrik etti.