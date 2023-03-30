6.bölge Beyaz Grupta mücadele eden Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Koleji Basketbol Takımı, Erzurum Gençlik Sporu 81-40, Tokat Karşıyaka Spor Kulübünü 73-61 yenerek 10 Nisan’da düzenlenecek olan Anadolu Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Spor ve sporcuya verdiği önemle isminden söz ettiren Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Kurucu Müdürü ve Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Koleji Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Onur Feridun Bozyiğit, bu başarısından dolayı takım oyuncularını ve antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Bir çok alanda başarılarıyla adından söz ettiren Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Koleji Spor Kulübünün U-18 kategorinde üst üste iki yıl Türkiye’nin son 32 takımı arasında yer aldığını Sivas’ta U-18 Kulüpler Arası Erkeklerde, Kulüpler Bölge Şampiyonasında, Okullar Arası Genç Erkekler Müsabakalarında Şampiyon olduğu, 10 Nisan da Anadolu Şampiyonasına katılacağı, 1 Mayıs’ta da Okullar Arası Bölge Şampiyonasına katılacağını belirtti.