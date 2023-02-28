Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Sivas’tan Malatya’nın Doğanşehir ilçesine gelen gönüllü berber ve kuaförler depremzede vatandaşları ücretsiz tıraş etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Sivas’tan Malatya’nın Doğanşehir ilçesine gelen gönüllü berber ve kuaförler depremzede vatandaşları ücretsiz tıraş etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgelerinde çeşitli alanlarda vatandaşların ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor. Bu çerçevede Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Sivas Berberler Odası’nda görevli gönüllü kuaförler ve berberler Malatya’nın Doğanşehir ilçesine gelerek depremzede vatandaşların berber ve kuaför ihtiyaçlarını karşılıyor.

Depremzedelerin berber ihtiyacının karşılanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, “Asrın felaketi ve ilçemizde yaşamın normalleşmesi sürecinde Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Sivas Berberler Odası öncülüğünde Sivaslı berberler Doğanşehir’de afetzedelerimizin berber ve kuaför ihtiyacını gönüllü olarak karşılamışlardır. Oda başkanları, berber ve kuaförlere teşekkür ediyorum” dedi.