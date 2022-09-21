Başkent’te düzenlenecek Sivas Tanıtım Günleri kapılarını ziyaretçilere açıyor. Sivas’ın kültürü, tarihi, sanatının tanıtılacağı etkinlik 4 gün sürecek.

Başkent’te düzenlenecek Sivas Tanıtım Günleri kapılarını ziyaretçilere açıyor. Sivas’ın kültürü, tarihi, sanatının tanıtılacağı etkinlik 4 gün sürecek.

Sivas, lezzetleri, tarihi, sanatı ve tüm renkleri ile Ankara’ya taşınıyor. 22-25 Eylül tarihleri arasında Etimesgut Türk Beyleri Kent Meydanı festival alanında gerçekleştirilecek olan Başkent 5. Sivas Tanıtım Günleri, Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonu (ASİDEF) koordinasyonunda yapılacak. Aşıkları, halk oyunları, Kangal köpekleri, cilt hastalıklarına şifa olan balıkları, yöresel tatları ile Sivas kültürünü, tarihini, sanatını daha yakından tanıtmak amacıyla 4 gün boyunca Ankaralılarla buluşacak. Ankara’da bu sene 5.’si gerçekleşecek olan Sivas Günleri’nde birçok el sanatı ile şehrin kendine has lezzetleri Ankaralıların beğenisine sunulacak. Etkinlikte dünyaca ünlü Kangal köpeğinin yanı sıra, dünyada tek olan fazla kaburgalı koyun da tanıtılacak. Etkinlikte ayrıca katmer ve köfte başta olmak üzere yöresel yemekler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.