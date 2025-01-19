Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, şehrin zengin tarihi mirası olan camileri yerli ve yabancı ziyaretçilere daha iyi tanıtmak amacıyla Türkçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere 3 dili içerisinde barındıran bir kitap yayınladı.

Tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Sivas, içerisinde barındırdığı tarihi eserler ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekânı oluyor. Geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapmış şehir, bu zenginliği sayısız eserlerinde barındırıyor. Şehrin bu eşsiz dokusunu korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü önemli bir çalışmaya imza attı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Sivas’taki tarihi camilerin tanıtımına yönelik kapsamlı çalışma yaparak Türkçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere 3 dilde camilerin tanıtımını kitap haline getirdi. Hazırlanan bu kitap ile hem yerli hem de yabancı ziyaretçilere Sivas’ın tarihi camiler daha yakından tanıtılarak kültürel etkileşim hedefleniyor. Ayrıca kitapta camilerin mimari özellikleri, tarihi süreçleri ve kültürel anlamda önemli bilgiler bulunuyor.

“Şehrimize hayırlı olsun”

Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca yaptığı açıklamada, başka illerden Sivas’a gelen ziyaretçilerin ve yerli halkın tarihi eserleri daha detaylı tanıyabilmesi için bu kitabı çıkarttıklarını ifade ederek, “Vakıf eserlerimizin tanıtım tabelalarının yazılı olduğu bir belge çıkartmak istedik. Başka illerden Sivas’a gelen insanların veya yerli halkın da tarihi eserlerimizin daha detaylı tanıyabilmesi için onlara kaynak oluşturabilecek detaylı birer belge tasarlamayı düşünüyorduk ancak içinde bulunduğumuz ekonomik şartlardan dolayı bunu yapamadık. İlerleyen yıllarda yapılabilir ancak biz bu bilgiler kaybolmasın diye de tarihi eserlerin bilgilerini taşıyan bir kitap çıkarttık. Tanıtım tabelalarının yazılı olduğu kitabımız Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerine de çevrilmiş bir şekilde basıldı. Otellere, devlet dairelerine ve ilgili bütün kurumlara kitabımızı ulaştırdık. Şehrimize ve halkımıza hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.