Sivas’ta 4 Eylül barajının boşalmasının ardından Pusat Özen barajından 4 Eylül barajına derivasyon projesinin 1. Etap çalışmaları başladı.

Sivas’ta 4 Eylül barajının boşalmasının ardından Pusat Özen barajından 4 Eylül barajına derivasyon projesinin 1. Etap çalışmaları başladı.

İlk etapta 14 kilometresi yapılacak projenin tamamının 2023 yılının yaz aylarında bitmesi planlanıyor. 2022 yılı ocak ayında ihalesi gerçekleştirilen proje, ihaleye giren bir firmanın ihalenin iptalini istemesi ve dava açması sonucunda projeye başlanılamadı. Dava sürecinin bitmesinin ardından hızlı bir şekilde projenin ilk etabına başlandı. Proje bitimine kadar geçen sürede Sivas halkının suyu tasarruflu kulanmalarını isteyen Sivas Belediye başkanı Hilmi Bilgin, “su yetmeyeceği için düzenli olarak haftanın 1 günü su kesintilerine başlayacağız. Önümüzde ki hafta da su kesintilerini uygulamayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

“İlk etap 14 kilometrelik birinci etabı bitirmeyi hedefliyoruz”

Uzun zamandır gündemlerinde olan bir konu olduğunu belirten Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “Konuyu Cumhurbaşkanımıza arz etmemizin üzerine hızlı bir şekilde ihale gerçekleştirildi. Firma hızlı şekilde çalışmalara başladı. 14 kilometrelik alanı yapmak üzere firmamız hızlı bir şekilde çalışıyor. Bu noktada Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü (DSİ), Sivas Belediyemiz ve firmamız hızlı bir şekilde ilk etabı bitirecek. Projenin tamamı 50 kilometrelik bir proje şuan ilk etap 14 kilometrelik birinci etabı bitirmeyi hedefliyoruz çünkü ciddi şekilde su sıkıntısı ile karşı karşıyayız” şeklinde konuştu.

“Baraj havzası yeteri kadar yağış alamadı”

Bilgin, Tavla deresinden aldığımız su şehrin şuan 3’de 2’sini kaşıyabiliyor kalan kısmı ise barajdan alınan su olduğunu belirterek, “Barajda ki su ise yağışlı bir sezon geçmesine rağmen baraj havzası yeteri kadar yağış alamadı. Biz burada Sivas’ı susuz bırakmamak adına hem Ankara hem de yerel DSİ ile koordineli şekilde işlemimize devam ediyoruz. DSİ ve müteahhit firmadan aldığım bilgiler doğrultusunda kasım ayı sonuna doğru projenin ilk etabı tamamlanmış olacak. Bu arada su düzenli olarak yetmeyeceği için düzenli olarak haftanın 1 günü su kesintilerine başlayacağız. Önümüzde ki hafta da planlı bir şekilde su kesintilerini uygulamayı planlıyoruz. Vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz” dedi.

“Billboardlardan çağrılarımız oldu”

Bilgin, “2 yıldır üzerinde durduğumuz bir konudur. Öncelikle projenin projelendirme kısmını DSİ Bölge Müdürlüğümüz hızlı bir şekilde tamamladı. Aralık ayının son dönemlerinde Cumhurbaşkanımızın kararı ile yatırım programına alındı ve ihale izni verildi. Kasım ayı gibi proje tamamlanmış olacak ama bu süreçte şehrimizde suyun tasarruflu kullanımı anlamında billboardlardan çağrılarımız oldu. Maalesef ki suyu sınırsız sanıyoruz ancak DSİ’nin verileri de gösteriyor ki suyumuz sınırlı bir kullanıma sahip. Küresel ısınmanın bir sonucudur. Projemiz bittiğinde Sivas’ın su sorunu kalmaması için bu projenin tamamı önümüzde ki yaz tamamlanmış olacak. DSİ ile barajda kaçak var mı bu konuyu sık sık görüştük. Teknik personel bu konuda ciddi çalışmalar yaptı. Bu sadece bir şehir efsanesidir. Böyle bir kaçak olmadığını DSİ bizlere iletti. Yağışların baraj bölgesine az gelmesinden dolayı barajda seviye düştü ancak şehrimizde barajda çatlak var gibisinden bir algı oluştu. Barajın yakınında akan bir dere Var oradan su az miktarda akıyor insanlar genel olarak o dereyi kaçağın aktı yer sanıyor. Ancak teknik personel böyle bir durumun olmadığını defalarca söylediler” şeklinde konuştu.

“Bir firma ihalenin iptali için dava açtı”

Projenin geç kalmasında deva sürecinin etkili olduğunu belirten Bilgin, “Beydilli barajı, uzun vade de bir projedir. Pusat barajından 4 Eylül barajına aktarım projesi tamamlandıktan sonra bu projeye de bakılacaktır. Biz bu projenin ihale iznini 2021 yılının aralık ayının sonunda aldık. Ocak ayı gibi ihale yapıldı. Hızlı bir ihale olması için 21B’ye göre yapıldı ama pazarlık usulü bir ihale yapıldı konunun acil ve önemli bir konu olmasından dolayı. Beklemediğimiz durumlar gerçekleşti. En önemli hususlardan birisi bir firma ihalenin iptali için dava açtı. Bu durumda doğal olarak süreci Temmuz ayına kadar erteledi. Devam eden bir davadan dolayı müteahhit firma kendine göre haklı gerekçeleri vardı ve tam şantiye kurulup çalışılmaya başlanılamadı. Esas çalışma Temmuz ayının 20’sinden sonra başladı. bizim planımızda bu sorun Sivas halkının gündemine dahi gelmeden bitmiş olacaktı ancak bu dava süreci projenin bu zaman kadar uzamasına neden oldu. Hukuki süreç bu projenin bu zamana kadar ertelenmesine neden oldu” ifadelerine yer verdi.