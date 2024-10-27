Sivas’ta ağaçların arasında saklı kalan Değirmenaltı Şelalesi, sonbaharın gelmesiyle birlikte sessizliğe büründü.

Sivas kent merkezine 55 kilometre uzaklıkta bulunan Yıldız beldesi sınırları içerisinde yer alan Değirmenaltı Şelalesi, güzelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Ağaçların arasında gizli kalan şelale, sonbaharın gelmesiyle doğaseverlere eşsiz manzaralar sunuyor. Çevresinde bulunan ve sonbahar nedeniyle yaprakları sararan ağaçların arasında gürül gürül akan şelale, soğuk havalar nedeniyle ziyaretçilerini ağırlayamıyor. Yaz boyu piknik yapmak ve gezmek için binlerce kişiyi ağırlayan Değirmenaltı Şelalesi, sonbaharla birlikte son günlerde sessizliğe büründü.

“İnsan burada kendisini doğaya bırakıyor”

Ailesi ile birlikte şelaleye gelerek tatilini değerlendirmek istediğini ifade eden Yunus Çiftci, “Hafta sonunu ailemle burada değerlendirmek istedik. Sonbahar ile ağaçlardaki yapraklar sararmış. Bu durumda adeta görsel bir şölen oluşturmuş. Soğuk havaların gelmesiyle beraber son pikniklerimizi burada yapmak istedik. Burayı da çok beğendik. Su sesiyle birlikte zaman geçirmek bize huzur verdi. İnsan burada kendisini doğaya bırakıyor” dedi.