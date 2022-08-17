Sivas’ta birçok kişinin ölümüne neden olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı için Valilik harekete geçti.

Sivas’ta birçok kişinin ölümüne neden olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı için Valilik harekete geçti.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ortaya çıkan kene, çiftçiler başta olmak üzere kırsal kesimde yaşayanların adeta korkulu rüyası haline geldi. Kent genelinde son 3 ay içerisinde 10’ndan fazla kişi kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına yakalanarak vefat etti. Bu çerçevede harekete geçen Sivas Valiliği Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) il değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Vali Dr. Yılmaz Şimşek başkanlığında Sivas Valiliğinde düzenlenen toplantıya, ilgili kurum temsilcileri ve uzmanlar katıldı. Toplantıda il genelinde vakaların son durumu, devam eden çalışmalar ve önlemler görüşüldü.