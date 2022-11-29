Sivas’ın içme suyu sorununu çözmek adına Pusat Özen Barajı’ndan 4 Eylül Barajı’na uzanacak olan isale hattında çalışmalar sona yaklaştı.

Sivas’ın içme suyu sorununu çözmek adına Pusat Özen Barajı’ndan 4 Eylül Barajı’na uzanacak olan isale hattında çalışmalar sona yaklaştı.

Sivas Belediye Başkanvekili Turan Topgül ve Başkan Yardımcısı Levent Olgun, ilgili birim müdürleri ile beraber proje alanında incelemelerde bulundu. İki hafta gibi kısa bir süre içerisinde projenin tamamlanacağını söyleyen Topgül, "Barajdaki suyun azalmasından dolayı şehrin bazı bölgelerinde su kesintileri yaşanabiliyor. Hemşerilerimizden anlayış bekliyoruz. İnşallah yakın zamanda bu sorun tamamen ortadan kalkacak" dedi.

"Son düzlükteyiz"

Topgül, “Projenin birinci etabında yapmış olduğumuz incelemeler sonrası çalışmaların Aralık ayının 15’ine kadar tamamlanmasını öngörüyoruz. Şu anda 4 Eylül Barajı’ndaki su seviyesinin yetersiz olması, debi ile basınç düşüklüğüne yol açtığından bazı mahallelerimizde su kesintileri yaşanabiliyor. Tabiri caizse yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Son düzlükteyiz. 10 ile 15 gün içerisinde bu çalışmaların sonlanmasını hedefliyoruz. Tüm hemşehrilerimizden bu konuda biraz daha anlayış ve sabır bekliyoruz. Çalışmaların kazasız belasız zamanında tamamlanabilmesi için 20 ayrı ekip 53 iş makinesi 250 arkadaşımızla birlikte hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Hava koşullarının bize müsaade ettiği süre zarfında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaz ise 15 Aralık tarihi itibariyle su sorununun tamamen çözüme kavuşturulduğu bir Sivas olacağını düşünüyoruz. Ben emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.