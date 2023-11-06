Sivas’ta bin 400 nüfuslu beldede yaşayan kadınların ürettiği erişte zincir marketler aracılığıyla tüm ülkeye dağıtılıyor.

Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Cemel Beldesi, örnek bir projeye imza attı. Kadın istihdamına yönelik hazırlanan proje ile birlikte iş sahibi olan kadınlar, belediye bünyesinde kurulan tesiste çeşitli ürünler üretiyor. Erişte, galeta gibi ürünlerin üretildiği tesis ile birlikte ev ekonomisine destek olan kadınlar, imece usulü üretim yapıyor.

Üretim tesisi ile ilgili bilgiler veren Gıda Mühendisi Gökçe Nur Aker, “Burası Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Cemel Beldesi, belediyenin altında bulunan gıda üretim tesisi. Burası unlu mamuller üzerine kurulmuş bir şirket aslında. Şu an yoğun olarak erişte, galeta, lokmalık, atıştırmalık üreterek ilerliyoruz. Erişte ve galetanın da çeşitlerini yapıyoruz. Türkiye’nin önde gelen market zincirleri ile birlikte çalışıyoruz. Büyük bir pazarımız var. Şu an 10’uncu sevkiyatımızı da gerçekleştirdik. Buranın kuruluş amaçlarından bir tanesi kadın istihdamı sağlamak. Kadınların ev ekonomisine destek vermek amacıyla kurulmuş bir işletme. Tamamı kadınlardan olan bir işletmede kadın elinin değdiği ürünler üretiliyor” ifadelerine yer verdi.

Atıl bina üretim tesisine dönüştü

Belediye binasının alt kısmında bulunan atıl yeri tesise dönüştürdüklerini ifade eden Cemel Belediye Başkanı Gazi Öztürk, “Burada kadınlarımızın yapabileceği neler var diye değerlendirdiğimizde, ellerinin yatkın olduğu unlu mamuller üzerine bir şey yapmaya karar verdik. Devletimizin çağrısına uyarak bir proje hazırladık. Atıl vaziyette bulunan düğün salonu olarak kullanılan ve garaj olan belediyenin önemli bir bölümüne ilave de yaparak üretim yapabilecek bir yapı hazırladık. Bu yılın başı itibariyle üretime başladık. 3’üncü ayda çalışacak adaylarımızı belirledik. Samsun ve İstanbul’dan usta öğretici arkadaşları getirdik. Çalışanlarımıza eğitim verdiler. Bu çerçevede üretmiş olduğumuz ürünü 2 binin üzerinde mağazası bulunan çok uluslu zincir mağazalara üretiyoruz. Yakın zamanda da kendi markamızla üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Ek vardiya planlanıyor”

Proje ile birlikte kadınların ev ekonomisine katkıda bulunduklarını söyleyen Başkan Öztürk, şu ifadelere yer verdi:

“Burada çok önemli iki şeyi başardık. Kurumsal kültüre uygun çalışma alışkanlığını kazandırdık. İkincisi de buradaki kadınlarımızın da kendisini hayata hazırlayabilecek bir iş dünyasının içerisinde yer bulabileceğini göstermiş olduk. Şu anda hali hazırda 7 kişi ile devam ediyoruz. Erişte üzerine devam ediyoruz. Yakın zamanda galeta üretimi başlayacak. Ondan sonraki süreçte de ek vardiya konusu gündemde. Bunun hazırlıklarını da tamamladık. Hazır olduğunda mevcut potansiyelimizi iki katına çıkarmış olacağız.”