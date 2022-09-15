2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı’nda, Sivas’ın 17 ilçesindeki toplam 50 okulda, enerji okuryazarlığı eğitimleri verilmesi için ilk adım atıldı. Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve CK Çamlıbel Elektrik arasında imzalanan protokole göre, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine “elektriğin ne olduğu, nasıl üretildiği, güvenli elektrik kullanımı, enerji verimliliği, evde ve okulda enerji tasarrufu” anlatılacak. Enerji kaynaklarının verimli kullanımı ve tasarruf alışkanlıklarının oluşturulması hedefi ile Çamlıbel Elektrik tarafından 2018 yılında başlatılan Enerji Okuryazarlığı Projesi, Sivas’ta yeni öğrencilerle buluşuyor. Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile CK Çamlıbel Elektrik arasında imzalanan protokolle, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı’nda, Sivas merkez dâhil 17 ilçesindeki toplam 50 okulda, enerji okuryazarlığı eğitimleri verilmesi için ilk adım atıldı.

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı’nda, Sivas’ın 17 ilçesindeki toplam 50 okulda, enerji okuryazarlığı eğitimleri verilmesi için ilk adım atıldı. Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve CK Çamlıbel Elektrik arasında imzalanan protokole göre, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine “elektriğin ne olduğu, nasıl üretildiği, güvenli elektrik kullanımı, enerji verimliliği, evde ve okulda enerji tasarrufu” anlatılacak. Enerji kaynaklarının verimli kullanımı ve tasarruf alışkanlıklarının oluşturulması hedefi ile Çamlıbel Elektrik tarafından 2018 yılında başlatılan Enerji Okuryazarlığı Projesi, Sivas’ta yeni öğrencilerle buluşuyor. Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile CK Çamlıbel Elektrik arasında imzalanan protokolle, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı’nda, Sivas merkez dâhil 17 ilçesindeki toplam 50 okulda, enerji okuryazarlığı eğitimleri verilmesi için ilk adım atıldı.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve CK Çamlıbel Elektrik arasında imzalanan protokole göre, ilkokul 3. ve 4. sınıf, ortaokul 5. ve 6. sınıf öğrencilerine “elektriğin ne olduğu, nasıl üretildiği, güvenli elektrik kullanımı, enerji verimliliği, evde ve okulda enerji tasarrufu” anlatılacak. Proje çerçevesinde eğitimlerin verileceği pilot okullarda eğitim öncesi ve sonrasını çerçeveleyen 6 aylık dönemlerdeki elektrik faturaları takip edilerek, tüketimlerini en çok düşüren 3 okula özel ödül verilecek.

"Enerji kullanımı konusu da daha bilinçli bir nesil yetiştirmeliyiz"

İmza töreninde yaptığı konuşmada enerji kaynaklarının sonsuz olmadığına işaret ederek enerjinin bilinçli kullanımının önemine dikkat çeken Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, eğitimin her alanda daha yaşanılabilir bir Dünya için en temel unsur olduğuna vurgu yaptı. Eğitimli ve bilinçli bir toplumun gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakabileceğini söyleyen Aslan; “Eğer yarınımızı emanet edeceğimiz çocuklarımızı bu bilinçle hazırlarsak, gelecekte yaşanabilecek enerji sorunlarının da bir nebze olsun önüne geçmiş oluruz. O nedenle bu işbirliğini çok önemsiyoruz. Bu protokol ile birlikte çocuklarımızı, elektriğin üretiminden tüketimine kadar olan tüm süreçler hakkında bilgilendirecek ve enerji tasarrufu için daha bilinçli bir toplum oluşturabileceğiz” dedi.

" Toplumun her kesiminde bir farklılık oluşturmayı hedefliyoruz"

CK Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü Muharrem Bülbül de son dönemde dünya genelinde yaşanan enerji krizine işaret ederek, “Kıt enerji kaynaklarını doğru kullanmanın önemi her geçen gün artıyor. CK Çamlıbel Elektrik’in toplumun her kesiminde bu konuda bir farkındalık oluşturmak amacı ile yürüttüğü Enerji Okuryazarlığı Projesi’ni çocuklarımız ile buluşturmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Onların pırıl pırıl zihinlerinde bir ışık yakmak, verimlilik ve tasarruf bilincini çocuklarımıza aşılamak için uzmanlarımız ayrıntılı bir program hazırladı. Bu proje ile sürdürülebilir bir gelecek için çocuklarımızla birlikte ailelerin eğitimini de sağlamayı amaçlıyoruz. Aydınlık bir gelecek için hep birlikte çalışmanın öneminin farkında olarak, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak yürüteceğimiz projemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.