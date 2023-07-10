Sivas’ta yaz ayında olunmasına rağmen termometreler 13 dereceyi gösterdi. Soğuktan üşüyen bazı vatandaşlar kışlık elbiselerini giydi.

Geçtiğimiz günlerde Dünya’da ortalama sıcaklıklar aynı hafta içerisinde 3 kez üst üste rekor kırarken, küresel ortalama sıcaklığının 17,23 derece olduğu 6 Temmuz, "kaydedilen en sıcak gün" olarak kayıtlara geçti. Kışları soğuk ve sert iklimiyle bilinen Sivas’ta Temmuz ayı içerisinde olunmasına rağmen soğuk hava üşüttü. Hava sıcaklıklarının 30 dereceyi aştığı Ege Bölgesinde vatandaşlar denize girerken termometrelerin 13 dereceyi gösterdiği Sivas’ta ise dolaplara kaldırılan kışlıklar çıkartılarak yeninden giyildi. Havanın soğuk olduğunu belirten vatandaşlar, üşüdükleri için kalın elbiseler giydiklerini söyledi.