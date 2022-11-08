Sivas’ta hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle Kızıldağ geçidinde kar yağışı etkili oldu.

Sivas’ta hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle Kızıldağ geçidinde kar yağışı etkili oldu.

Sivas’ta hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü. Kent genelinde etkili olan yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Sivas’ı Erzincan’a bağlayan 2 bin 190 rakımdaki Kızıldağ geçidinde de dün gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Geçit beyaza bürünürken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan, Kızıldağ Kasaplar köyü de kar yağışından nasibini aldı. Kar yağışı ile birlikte köyün yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.