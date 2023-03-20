Kırsalda yaşam standartlarının artırılması için uygulanan Kırsal Kalkınmayı Destekleme Projesi (KÖYDES) çerçevesinde Sivas’ın ödeneği belli oldu.

Sivas İl Özel İdaresinde yapılan açıklamada; 171 milyon 395 bin TL’lik ödenek için il tahsisat komisyonu toplantısında KÖYDES programı belirlenerek bakanlığa gönderildi ve bakanlık onayına sunuldu. Türkiye’nin en büyük ikinci yüzölçümüne sahip şehri olan Sivas’ta KÖYDES ödeneği 2023 yılında önceki yıla göre artış gösterdi. Sivas’ın 2022 yılında KÖYDES ödeneği 139 milyon 547 bin 962 TL olarak açıklanırken, 2023 yılı ödeneği 171 milyon 395 bin TL olarak belirlendi. KÖYDES projelerinde kullanmak üzere; içme suyu için 47 milyon 203 bin TL, yol ve ulaşım için 54 milyon 469 bin TL, sulama için 6 milyon 257 bin TL, atık su için 8 milyon 851 bin TL ödenek ayrıldı. KÖYDES ödeneği ile Sivas’ta susuz veya suyu yetersiz köy ve bağlılarının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşturulması, köy yollarının kalite ve standartlarının yükseltilmesi ve küçük ölçekli sulama alt yapısının geliştirilmesi çalışmaları yapılarak kırsal kesimde yaşayan insanların yaşam standartları yükseltilecek, yapılacak ekonomik tesislerle de kırsaldaki vatandaşın sosyo-ekonomik seviyelerinin artırılmasına katkıda bulunulacaktır.