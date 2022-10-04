Sivas Belediyesi tarafından 27 Haziran Öğretmenler Parkı ve eski Numune Hastanesi yerleşkesine kazandırılacak olan Millet Bahçesi ve Kapalı Otopark projesi için çalışmalar başladı. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 57 bin metrekare alana inşa edilecek projeyi yerinde inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sivas Belediyesi tarafından 27 Haziran Öğretmenler Parkı ve eski Numune Hastanesi yerleşkesine kazandırılacak olan Millet Bahçesi ve Kapalı Otopark projesi için çalışmalar başladı. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 57 bin metrekare alana inşa edilecek projeyi yerinde inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“Bölgedeki ağaçları koruyacağız”

Proje hakkında gelinen süreci özetleyen Başkan Bilgin bölgedeki ağaçları koruyacaklarını söyleyerek, “Şehrimizin merkezinde kalan ve halk arasında Eski Numune Hastanesi yeri olarak bilinen alana Millet Bahçesi yapacağımızı seçim döneminde beyan etmiştik. Bismillah diyerek çalışmalara başladık. 57 bin metrekare alan üzerinde, özellikle 27 Haziran Parkı’ndaki kısmın yeşil dokusunu ve bölgedeki ağaçları koruyacağız. Yeşil ağırlıklı bir yaşam merkezi oluşturacağız. Yoğun betonlaşma olmayacak. Sadece hemşehrilerimize hizmet edecek kütüphane ve millet kıraathanesi binası yer alacak. 250 araçlık kapalı otopark ve etrafında açık otoparkın olduğu, yeşili ve doğayı bozmadan, hiçbir ağaca dokunmadan güzel bir nefes alma alanını Sivas’ımıza kazandırmış olacağız” dedi.

Cumhuriyetin 100. Yıl dönümünde açılması planlanıyor

Projeyi 2023 yılının 29 Ekim tarihinde tamamlamayı hedeflediklerini dile getiren Başkan Bilgin, “İnşallah seneye 29 Ekim’de yaklaşık 13 ay sonra Cumhuriyetin 100. Yıl dönümünde şehre değer katacak Millet Bahçemizi açmış olacağız. Seçim öncesi söz verdiğimiz projeleri bir bir hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Her hafta biten projelerin açılışını yapıyoruz. İhale süreci olanlar devam ediyor ve yapım aşamasına gelenlerin de yapımını başlatmış oluyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de aynı kararlılıkla bu şehre değer katacak, bu şehri daha yaşanabilir yapacak, her kesimin bu şehir de yaşamaktan zevk aldığı şehir haline getirmek adına çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Eski Numune Hastanesinin bulunduğu alana kazandıracağımız Millet Bahçesi projemize de bu düsturla bugün itibariyle başlamış olduk” ifadelerini kullandı.

İncelemeler sırasında Başkan Bilgin’e; Başkan Yardımcısı Bekir Sıtkı Eminoğlu, ÖZBELSAN Genel Müdürü Ahmet Kuzu ve ilgili birim müdürleri de eşlik etti.