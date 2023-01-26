Sivas’ta evinin önünde saldırıya uğrayan Ziraat Odası Genel Sekreteri Bekir Yıldız yaralandı. Ameliyata alınan genel sekreterin bir gözünü kaybetme riski olduğu öğrenildi

Sivas’ta evinin önünde saldırıya uğrayan Ziraat Odası Genel Sekreteri Bekir Yıldız yaralandı. Ameliyata alınan genel sekreterin bir gözünü kaybetme riski olduğu öğrenildi

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Sivas Ziraat Odası Genel Sekreteri Bekir Yıldız evinden çıkıp arabasına bindiği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Darp edilen Yıldız, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yıldız olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Kafatasında kırıklar oluşan Yıldız’ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Ameliyata alınan Yıldız’ın bir gözünün kaybetme riski olduğu öğrenildi. Olayla ilgili gözaltılar olduğu öğrenildi.