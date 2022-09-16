Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, hububat rekoltesinin yüksek olması sayesinde Türkiye’nin tüm saman ihtiyacının bu sene karşılanabileceğini belirterek, “Türkiye’de saman ihtiyacı olan il varsa Sivas olarak karşılamaya hazırız" dedi.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, hububat rekoltesinin yüksek olması sayesinde Türkiye’nin tüm saman ihtiyacının bu sene karşılanabileceğini belirterek, “Türkiye’de saman ihtiyacı olan il varsa Sivas olarak karşılamaya hazırız" dedi.

İç Anadolu Bölgesi’nin yeterince samanı olduğunu belirten Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, “Bu seneki hububat veriminin yüksek olması saman rekoltesinin de yüksek olması demek. Her yıl geçen yıla baktığımız zamanda saman ithal ediyorduk ama bu sene samanda hiçbir sıkıntımız yok. Geçen seneki fiyatlarla aynı fiyat ve saman bol. Bu sene çiftçimiz saman konusunda hiçbir sıkıntı yaşamayacak. İç Anadolu Bölgesi’nde yeteri kadar saman var. Türkiye’nin saman ihtiyacı bu sene bitmiş oldu. Bu da hayvancılık yapan vatandaşlarımıza yansıyacak. Her sene yurt dışından getirdiğimizde saman fiyatları çok yüksek oluyordu. Bu sene vatandaşların memnun olduğu konulardan birisi de saman fiyatları. Bizim Sivas’ta çiftçilerimize yeteri kadar saman var. Tüm Türkiye’de saman ihtiyacı olan il varsa biz Sivas olarak karşılamaya hazırız” dedi.

“Türkiye’ye yetecek kadar saman var”

Çetindağ, saman fiyatlarının nakliye esnasında arttığını ve motorin konusunda çiftçilere düzenleme yapılması gerektiğini belirterek, “Motorin fiyatının çok yüksek olması, nakliye ücretlerinin çok yüksek olması saman fiyatlarını etkileyebiliyor. Bir yerden saman aldıkları zaman nakliyede mazot konusunda da çiftçimize bir yardım olursa saman konusunda ülkemizde hiçbir sıkıntı kalmayacak. Hayvancılığın temel maddelerinden bir tanesi de saman. Saman fiyatlarının yüksek olmasından psikolojik olarak çiftçimiz rahatsız oluyordu, çiftçilerimiz saman bulamıyor deniliyordu ama bu sene istediğimiz kadar saman var. Türkiye’ye yetecek kadar saman var. Eğer saman bulamayan insanlarımız varsa bizlerle irtibata geçsinler” ifadelerini kullandı.