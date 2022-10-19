Sivas Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulu, İmam Hatip Okulları arası “Başarılı Örnekler Sergisi”nde "Kültür, Sanat ve Spor" kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Sivas Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulu, İmam Hatip Okulları arası “Başarılı Örnekler Sergisi”nde "Kültür, Sanat ve Spor" kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Sivas Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulu, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından İmam Hatip Okulları arasında düzenlenen “Başarılı Örnekler Sergisi’nde "Kültür, Sanat ve Spor" kategorisinde Türkiye birincisi olarak büyük başarıya imza attı. İmam hatip okullarındaki başarılı örneklerin ve model uygulamaların tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan Başarılı Örnekler Sergisi’nde dereceye giren Sivas Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Fatih Algül ve beraberindekiler ödülü Ankara’da Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katılımıyla düzenlenen törende aldı.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan’ın da katıldığı törende Sivas Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokuluna ödülünü Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş takdim etti.