Türkiye Kick Boks Federasyonunca Mardin’de düzenlenen Kick Boks Şampiyonasında, Sivas’ı temsilen katılan sporcular Türkiye Şampiyonluğu ve 3 ayrı kategoride 3.lük elde etti.

Türkiye Kick Boks Federasyonunca 06-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında Mardin’de düzenlenen Büyükler, Gençler, Yıldızlar, Minikler Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Sivas’ı temsilen katılan sporcular Türkiye Şampiyonluğu ve 3 ayrı kategoride 3.lük elde etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliğinin (WAKO) desteğiyle yeni Artuklu Spor Salonu’nda başlayan şampiyonaya 70 ilden yaklaşık 6 bin sporcu katıldı.

Türkiye Kick Boks Şampiyonasına katılan Sivaslı sporcular erkeklerde; 60 kilogram kategorisinde Low Kick branşlarında Alperen Turan Arıs 3 maç kazanarak 1.lik elde etmiş ve Türkiye Şampiyonu oldu.

Kadınlarda 55 kilogram kategorisi Rüveyda Yıldırım Türkiye 3.lüğü 60 kilogram kategorisi Tuğba Karahan Türkiye 3.lüğü 70 kilogram kategorisi Hayrünnisa Öztürk Türkiye 3.lüğü elde etti.

“Sivas’ımıza altın madalyayı kazandırdık 3 ayrı kategoride ise Türkiye 3.lüğü elde ettik”

Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda Sivas’ı en iyi şekilde temsil ederek madalyalarla dönen sporcular ve sporcuların antrenörlerini tebrik ederek başarı dileyen Sivas ve Gençlik Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç; Sporcu antrenörlerine emeklerinden dolayı teşekkür ederek kurum olarak her branşta sporculara destek vermeye devam edeceklerini ve sporcuların her zaman yanında olduklarını dile getirdi. Başarılı sporcuların antrenörleri; Mardin’de yapılan şampiyonaya çok iyi bir şekilde hazırlık yaparak Sivas’ımıza altın madalyayı kazandırdık. 3 ayrı kategoride ise Türkiye 3.lüğü elde ettik. Hedefimiz 2024 yılında yapılacak olan Türkiye Kick Boks şampiyonasına hazırlanarak tekrar Sivas’ımızı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz ve Sivas’a yeni şampiyonluklar getirmek istiyoruz.” ifadelerinde bulundular.