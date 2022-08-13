Sivas Teknokent Koleji eğitim öğretime başladığı ilk senesinde geliştirdikleri yazılım projesiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Sivas Teknokent Koleji eğitim öğretime başladığı ilk senesinde geliştirdikleri yazılım projesiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Rize’de gerçekleştirilen TEKNOFEST yarışmasında Sivas’ı temsil eden liderler takımı, turizm teknolojileri yarışması alanında birçok değerlendirmeden başarılı sonuçlar alarak finalde yerini aldı. Sivas Teknokent Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ‘doğru yol’ adını verdiği projede yerli ve yabancı turistlere, Sivas’ın kültürünün doğru aktarılması ve sadece tek bir site yardımıyla güvenilir bilgilere olduğu gibi zengin içeriğe de kolayca ulaşması amaçlandı. Hava alanına, otogara ve tren istasyonuna yerleştirilen karekod teknolojisini kullanan kullanıcılar farklı dil seçenekleri ile Sivas kültürünü tanıyor. Sivas turizmini canlandıracak projeyi hayata geçiren Teknokent Koleji öğrencileri günümüz web geliştiricilerin de sık sık kullanılan yeni teknolojilerden faydalanarak özgün yazılımlarıyla dikkat çekiyor.