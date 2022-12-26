Sivas Teknokent Koleji ilk yardım müdahalesinin bilinirliğini artırmak için “Heimlich ile Yeniden Nefes” isimli projeleri ile çeşitli kurumlara ziyaretlerde bulanarak bilgilendirme yapıyor.

Sivas Teknokent Koleji ilk yardım müdahalesinin bilinirliğini artırmak için “Heimlich ile Yeniden Nefes” isimli projeleri ile çeşitli kurumlara ziyaretlerde bulanarak bilgilendirme yapıyor.

Sivas Teknokent Koleji Bilişim Teknolojileri öğretmeni Halis Özdemir danışmanlığında, takım üyeleri “Heimlich ile Yeniden Nefes” isimli projeleri ile ilk yardım müdahalesinin bilinirliğini artırmayı hedefliyor. Danışmanları eşliğinde çeşitli kurumlara ziyarette bulunan öğrenciler anket çalışması ve sunumlar yaparak bilgilendirme yapıyorlar. Sivas Teknokent Koleji Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Halis Özdemir, yabancı cisme bağlı havayolu tıkanıklığı vakalarının çok sık olarak görüldüğünü belirterek, “Başta ülkemiz olmak üzere dünyanın her yerinde ortak yaşam alanlarında kişinin nefes borusuna yiyecek, demir para, plastik gibi yabancı cisme bağlı havayolu tıkanıklığı vakaları en yaygın görülen hayatı tehdit eden acil durumlar arasında yer almaktadır. Hava yolu tıkanıklığı, hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edilmezse solunum ve kalp durmasına dahi neden olabilir. Basında çıkan haberlerde Heimlich manevrasının uygulanmasının yanlışlıkları ve eksiklikleri birçok vakada görülmektedir” şeklinde konuştu.

“Projemizin amacı kişilerin bilinçlenmesini sağlamaktır”

Özdemir, projenin amacının kişilerin bu konuda bilinçlenmesini sağlamak olduğu ifade ederek, “Projemizde toplu yaşam alanları olan Okul, Kreş, Lokanta, Alışveriş merkezleri ve evler gibi alanlarda anketler yaparak kişilerin manevra hakkında bilgilerini ölçtük, bilinirlik hakkında istatistiki bilgilere ulaştık. Bu anketlerle beraber yaptığımız sunumlarla toplumu bilinçlendirmek hedeflenmiştir. Yapılan ziyaretler sonucu birçok kişinin Heimlich manevrası hakkında bilgi sahibi olduğu fakat manevrayı doğru yapamadığı veya eksik yaptığı görülmüştür. Yapılan sunumlar sonrası manevranın bilinirliği yüksek oranda artmıştır” ifadelerine yer verdi.