Afyonkarahisar’da TEKNOFEST çerçevesinde düzenlenen ‘Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması’na Sivas’ı temsilen katılan Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ilk turu başarıyla tamamladı.

Afyonkarahisar’da TEKNOFEST çerçevesinde düzenlenen ‘Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması’na Sivas’ı temsilen katılan Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ilk turu başarıyla tamamladı.

TEKNOFEST (Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali) dahilinde düzenlenen ’Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması’ Afyonkarahisar’da hız kesmeden devam ediyor. Cumhuriyetin 100. Yılına özel olarak düzenlenen yarışmada ’İnsansız Hava Araçları’ kategorisinde Sivas’ı temsil eden Gemerek Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ‘RoboTurco’ ismini verdikleri robotlarıyla ilk turu başarıyla tamamladı. İkinci tura geçmeye hak kazanan öğrenciler büyük mutluluk yaşayarak emin adımlarla yarışamaya devam ediyor. 16 Ağustosa kadar devam edecek olan yarışmada şampiyonluk hedeflediklerini belirten Okul Müdürü Muharrem Daşan, projenin danışman öğretmeni Alper Ulaş’ın bu projede çok büyük emeğinin olduğunu söyleyerek, “Türkiye’nin tam ortasında olup da bu büyük organizasyonlarda Sivas’ı temsil eden meslek lisemiz yeni projeleriyle göz doldurmaya devam edecek” dedi.