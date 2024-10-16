Sivas’ın coğrafi işaret statüsüne sahip pastırması, Avrupa Birliği’nden tescil alma yolunda ilerliyor.

Sivas Ticaret Borsası’nın girişimleri ile 2022 yılında coğrafi işaret tescili alan Sivas pastırmasının ünü Avrupa’ya yayılıyor. Sivas pastırması için Avrupa Birliği’ne yapılan tescil başvurusu süreci olumlu şekilde ilerlerken, konuya ilişkin açıklama yapan Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Karakaya, Sivas pastırmasının marka değerinin Sivas ile özdeşleştiğini belirterek, bu coğrafi işaretli ürünün bölge ve ülke için büyük önem taşıdığını ifade etti. Karakaya, “Marka değeri Sivas ilimiz ile özdeşleşmiş olan ‘Sivas pastırması’ ibareli coğrafi işaretli ürünümüz, bölgemiz ve ebetteki ülkemiz için oldukça önemli bir ürünümüzdür. Sivas pastırması coğrafi işaretli ürünümüzün Avrupa Birliği Komisyonunda da korunmasının sağlanması için titizlikle yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda 11 Ekim 2024 tarihinde başvurumuz AB Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğüne gerçekleştirilmiş olup, ön incelemesi olumlu bir şekilde tamamlanarak, PGI-TR-03359 başvuru numarası ile kayıtlarda yerini almıştır. Ülkemiz coğrafi işaretli ürünler bakımından oldukça zengin bir potansiyele sahiptir. Dolayısı ile coğrafi işaretli ürünlerimizin ülkemizde tescil edilmesinin yanı sıra Avrupa Birliği Komisyonunda tescilinin yapılması gerekmektedir. Zira güvenli gıdada ve güvenilir gıdada coğrafi işaretli ürünlere ilgi oldukça artmıştır. Aslında 1800’lerin başında Sivas’ın Kızılca köyüne gelen Şalak adlı bir Ermeni ustası, köyün erkeklerine pastırma yapma sanatını ve temel tekniklerini öğretmiştir. Bu olaydan sonra pastırma üretimi Kızılca köyünden daha geniş Sivas bölgesine, ardından da Sivaslı pastırma ustaları sayesinde Kayseri, Afyon ve Kastamonu gibi güçlü hayvancılık geleneğine sahip diğer bölgelere yayılmıştır” dedi.

Sivas pastırmasının Sivas’ın eşsiz iklimi ve hava şartları sayesinde özel bir lezzete sahip olduğunu belirten Karakaya, “İlimizde pastırma yapımında kullanılan etler genellikle yerli hayvanlardan temin edilir ve geleneksel yöntemlerle işlenir. Yapım sürecinde etin seçimi ve hazırlığı çok önemlidir. Etin yağı ve sinirleri temizlenir, büyük parçalar halinde kesilir. Sivas kaynak tuzu ile ovulan etler, belirli bir süre boyunca tuzda bekletilir. Tuzlanan etler, Sivas’ın kuru havasında açık havada kurutulur. Kurutulan etler, baharat, sarımsak ve çemen otu karışımı ile kaplanır. Çemenle kaplanan pastırmalar, birkaç hafta boyunca dinlendirilir ve lezzetlerinin oturması sağlanır. Sivas pastırmasının kendine has aroması ve dokusunun arkasındaki sır, bu geleneksel yöntemlerden gelir. Sivas pastırmasını tattığınızda sadece lezzetli bir et değil, aynı zamanda Sivas’ın tarihini ve kültürünü de tatmış olursunuz” ifadelerini kullandı.