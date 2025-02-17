Sivas Numune Hastanesi’nde Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Mehmet Semih Belpınar, kalbin elektriksel sistemini ilgilendiren hastalıklar ve tedavisi ile ilgili bilgiler verdi.

Kalbin düzenli bir şekilde atmasını sağlayan elektriksel bir sistem bulunduğunu belirten Uzm. Dr. Belpınar, "Kalbimiz, düzenli bir şekilde atmasını sağlayan elektriksel bir sisteme sahiptir. Bazen bu sistemde doğuştan veya sonradan ortaya çıkan bazı anormallikler olabilmektedir. Kardiyak elektrofizyoloji, bu elektriksel sistemin nasıl çalıştığını ve bu sistemdeki elektriksel haritayı inceleyen kardiyolojinin bir alanıdır. Eğer kalbinizde hızlı ya da düzensiz atışlar, çarpıntı hissi veya bayılma gibi şikayetleriniz varsa, bu sorunların nedenini anlamak ve tedavisi için elektrofizyolojik çalışmalar ile inceleme yapılabilir. Kardiyak Elektrofizyoloji (EP) çalışması, ince, esnek ve son derece gelişmiş teknolojik katater ve görüntüleme sistemleri kullanılarak yapılır. Bu kataterler, kasıktan ya da koldan girilerek kalbin içine yerleştirilir. Bu sayede kalbin elektriksel haritasını çıkarabilir, anormal kalp ritimlerini tespit edebilir ve gerektiğinde ablasyon yöntemi ile tedavi edebiliriz" dedi.

Kalpte hızlı veya düzensiz atışlar, çarpıntı hissi ya da bayılma gibi şikayetleri olan hastaların elektrofizyolojik incelemelerle değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Belpınar, "EP çalışması sık sık yaşanan ve ritm holterlerde tespit edilemeyen çarpıntı ataklarında, sebebi açıklanamayan bayılma durumlarında, düzensiz kalp atışlarında, tehlikeli olabilecek kalp ritim sorunlarında, kalp pili ya da şok cihazı takılması öncesi değerlendirmesinde, ailede ani kalp durması öyküsü olan ve bu riski taşıyan kişilerde değerlendirmesinde kullanılmaktadır" dedi.

Kalpte tespit edilen ritim bozukluklarının tedavisinde ablasyon yönteminin etkili bir çözüm sunduğunu ifade eden Uzm. Dr. Belpınar, "Ritim bozukluğunun kalbin tam olarak neresinden kaynaklandığını tespit ettikten sonra tedavi etmek için kullandığımız yöntemin adı ise ablasyon işlemidir. Ablasyon, kalpteki anormal elektriksel yollarını işlem için tasarlanmış özel kataterler kullanarak RF enerji yöntemi ile yakarak veya Kriyo yöntemi ile dondurarak ortadan kaldıran ve kalbin normal ritmine dönmesini sağlayan yöntemlerin genel adıdır. Bu işlem genellikle oldukça güvenli ve yüzde 90’a yakın başarı oranına sahip oldukça etkin bir yöntemdir. Hastaneye yatış süreci genellikle basit ve hızlıdır. Genel anestezi gerektirmeyen bir yöntem olup, EP çalışması veya ablasyon işlemi sonrası hastalar bir süre gözlem altında tutulur. Eğer her şey yolunda giderse, hastalar genellikle 1 gün içinde taburcu edilir. Taburculuk sonrası kısa bir dinlenme süresi ve doktor kontrolü ile normal yaşantınıza dönebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Kalp pili (pacemaker, ICD, CRT) implantasyonunun Sivas Numune Hastanesinde uygulanmaya başladığını vurgulayan Uzm. Dr. Mehmet Semih Belpınar, "Kalp pili, kalbinizin ritmini düzenlemek için tasarlanmış küçük bir elektronik cihazdır. Kalp atışlarınız yavaşladığında veya düzensiz hale geldiğinde devreye girer ve kalbinizin normal hızda çalışmasını sağlar. Bu sayede baş dönmesi, bayılma, halsizlik ve ölümcül ritm bozuklarının önlenmesi gibi durumların önüne geçilir ve yaşam kaliteniz artırılır" dedi.

Kalp pilinin önerildiği durumları sıralayan Uzm. Dr. Belpınar, "Kalp pili Bradikardi olarak ifade edilen kalbin dakikadaki atım sayısının normalin altına düşmesi. Kalp Blokları dediğimiz Elektriksel iletim problemleri nedeniyle kalbin üst ve alt odacıkları arasındaki iletişimin bozulmasında, nedeni açıklanamayan, ritim bozukluğuna bağlı bayılma durumlarında, özel tip kalp pilleri (CRT cihazları) ile kalp yetmezliği hastalarında kalbin daha verimli çalışması sağlanabilir" dedi.

İşlemin yatış ve taburculuk sürelerini ifade eden Kardiyoloji Uzmanı Belpınar "İşlem, lokal anestezi ile genellikle 1 saatten kısa sürede gerçekleştirilir. Hastalarımız genelde aynı gün ya da ertesi gün taburcu edilir. Hastalarımız kısa bir iyileşme sürecinin ardından günlük yaşantısına güvenle dönebilir. Kalp pili (pacemaker, ICD, CRT) implantasyonu hastanemizde deneyimli ekibimizle güvenle uygulanmaya başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.