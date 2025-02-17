CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki vatandaşların yararlandığı PTT’nin personel sayısının azaltıldığını belirterek konuyu TBMM gündemine taşıdı.ANKARA (İGFA) - Sivas il merkezine 176 kilometre uzaklıkta olan Koyulhisar’da son dönemde kamu ve özel kurumlar ya ilçeden ayrılıyor ya da başka bir ilçeye bağlanıyor.

Son olarak PTT’nin personel sayısı azaltıldı ve şube Suşehri’ne bağlandı.

Konu CHP Sivas Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu tarafından TBMM’ye taşınırken, Koyulhisar şubesinin bir süre sonra kapatılacağı öne sürüldü.

Koyulhisar’da ÇEDAŞ ödeme noktasının, ilçe merkezine uzak bir noktada yer alan ÇEDAŞ İşletme Şefliği Binası’na taşındığından vatandaşlar uzak mesafe nedeniyle ulaşım açısından sorun yaşarken bu kez de ilçedeki PTT küçültülerek, Suşehri Merkez Müdürlüğü’ne bağlandı. Dağıtımla görevli tek personel bulunduğu ve bu personelin dağıtıma çıktığı zamanlarda PTT’de işlem yapamayan esnaf, çevre mahalle ve köylerdeki vatandaşlar iletişim başta olmak üzere; kargo, bankacılık ve fatura ödeme gibi işlemlerini gerçekleştiremiyor.

Vatandaşlar büyük sorun yaşarken, şubenin de bir süre sonra kapatılacağı öne sürüldü.

PTT’nin kapatılması halinde vatandaşlar, işlemleri için 35 kilometre ötedeki en yakın PTT şubesine gitmek zorunda kalacaklar.

Vatandaşlardan gelen sorunları TBMM gündemine taşıyan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması talebiyle soru önergesi hazırlayan Karasu, kamu ve özel kurumların ilçeden ayrılmasına sessiz kalınamayacağını söyledi. Koyulhisar’ın da diğer ilçeler gibi çok kıymetli ve önemli olduğunu vurgulayan Karasu, “Vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek, en iyi hizmetini almalarını sağlamak biz siyasilerin boynunun borcudur” dedi.