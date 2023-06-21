Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşları uyarıp, kurbanlık hayvan alınırken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirme metni yayınlandı.

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarafından “Kurbanlık hayvan alırken dikkat!” başlığıyla yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2023 Yılı kurban hizmetlerinin uygulanmasına dair tebliğ 25.05.2023 tarihli ve 32201 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Güvenilir ve sağlıklı kurbanlık hayvan satın alınabilmesi için Bakanlığımız her türlü tedbiri almıştır. Bu çerçevede TÜRKVET’te kayıtlı hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi için Bakanlığımız tarafından Tarım Cebimde uygulaması hazırlanarak kullanıma açılmış olup, söz konusu bilgiler e-devlet üzerinden de sorgulanabilmektedir. Kurban Bayramı süresince; Kurban Hizmetleri Komisyonu ve Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyon kararları Hükümlerince hareket edilerek vatandaşların mağdur olmamaları için bir dizi tedbirler alınmıştır.İl merkezinde 18 Veteriner Hekimi, 3 Veteriner Sağlık Teknisyeni, tüm ilçelerde ise satış yerleri ve yol kontrolleri için her gün 1 Veteriner Hekim görevlendirilmiştir. 2023 yılı Kurban Bayramı münasebetiyle kurbanlık hayvan satış yeri ilimiz merkez için Bölge Trafik yanı ahırlar bölgesi olarak bilinen hayvan pazarı şap hastalığı nedeniyle kapalı olup, vatandaşlarımız İl- İlçe merkez ve köylerindeki hayvancılık işletmelerinden hayvanlarını alabilecektir. Kurbanlık hayvanların küpeli olması, büyükbaş hayvanların pasaportu, küçükbaş hayvanların nakil belgesi ve/ veya Veteriner Sağlık Raporu aranmalıdır. Bu belgeler hayvanların getirildiği kaynağın ve hayvanların sağlığının güvencesi niteliğindedir. Hayvan varlığının devamı açısından öncelikle erkek hayvanlar kurban olarak tercih edilmelidir. Kurbanlık hayvan deve için beş, sığır ve manda için iki, koyun ve keçi için bir yaşını doldurması gerekir. Bunun yanında koyun semizlik ve gösteriş olarak bir yaşındakilerle aynı olursa altı ayını tamamladıktan sonra da kurban edilebilir.

Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, azaları tam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz. Ancak, hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, memelerinin bir kısmının olmaması, kurban edilmesine engel teşkil etmez.

Kurbanlık hayvanlardan elde edilen etler, sıcak ve taze olduğu için 14-20 C de 5-6 saat dinlendirilmeli ve daha sonra tüketim amacına göre sınıflandırılmalıdır. Kıymalık, kızartma ve haşlamalık etler ayrılmalıdır. Kullanım miktarlarına göre ambalajlanmalı ve +4 C de soğutulmalıdır.

Vatandaşlarımız havyan hastalıkları ile ilgili her türlü şüpheli durumda Sivas İl- İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimiz ile irtibata geçmeleri önem arz etmektedir.”