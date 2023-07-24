Sivas taklacı ve oyuncu güvercini yurtdışından yoğun talep görüyor. Bacasız fabrika olarak adlandırılan güvercin sevgisi, ticarete dönüşüyor.

Sivas’a özgü özellikleriyle dikkat çeken Sivas taklacı ve oyuncu güvercininin ünü dünyaya yayıldı. Bir dönem hobi olarak beslenen güvercinler, şimdilerde yüksek meblağlarla satılıyor. Yetiştiricilerin çabası sonucu geçmişten günümüze kadar ırk özellikleri bozulmadan gelen Sivas güvercininin tescillenmesi için de büyük çaba harcanıyor.

Sivas Güvercinlerini Araştırma Geliştirme Koruma Derneği Başkanı Haluk Karyağdı, Sivas güvercinin geçmişini anlatarak, “Büyük ihtimal dünya tarihinde güvercinlerle ilgili ilk yazılı vakıf Sivas’ımıza ait. Hasat mevsiminde buğdaylar toplanıyor, Ulu Camide muhafaza ediliyor. Ulu Cami imamı kışın güvercinlere bakıyor. Bu şekilde hayvanların verilmesi Cenabı Allah’ın bir lütfu. Kangal Köpeğimiz, Kangal Koyunumuz yine dünyada eşi benzeri olmayan bir ırk. Sivas Takla Güvercinimiz de aynı. Birçok yöremizin kendine özgü ırkları var ama Sivas Güvercinimizin ırkı ve özelliği de çok farklı. Aynı Kangal Köpeğimiz gibi güçlü ve dayanıklı. Sivas Takla Güvercinimiz dünyanın her yerine gönderiliyor. Gücü, dayanıklılığı ve hırsıyla en ön planda olan güvercin ırklarından birisi” dedi.

“Yurtdışından korkunç bir talep var”

Sivas güvercinine olan ilginin her geçen gün arttığını dile getiren Karyağdı, “Önceden bu tamamen hobi olarak yapılıyordu. Bu Sivas’ta bir kültür gibiydi. Büyük binalar olmadan önce her iki evin birinde muhakkak güvercin vardı. Sivas’ımızın yüzde 50’si güvercinsever. Şartlar elvermedi, büyük binalar çıktı, insanların besleyecek yeri kalmadı. Birçok nedenden dolayı çoğu arkadaş bırakmak zorunda kaldı ama birçoğu güversinsever. O dönemde en büyük sebep dostluk ve muhabbetti. Herkes birbirine hediye verirdi, iyi kuşlar bir araya getirilirdi. Ticari maksat güdülmeyen, tamamen dostluğa, sevgiye, muhabbete dayanan güvercin hobisi vardı. Son zamanlarda artık hobi olmaktan çıktı, bir sektör oldu. Bu tamamen bacasız fabrika. Şu anda 5 bin 300 tane hâlihazırda güvercin besleyen arkadaşımız var. Sivas Güvercini hak ettiği yere geliyor. Yurtdışından korkun bir talep var. Arkadaşlar, korkunç rakamlara çok güzel güvercinler satıyor. Geçtiğimiz sene 60’a yakın arkadaşımız bu şekilde çalışmadan evini geçindirdi. Şu ana kadar da yaklaşık 100 arkadaşımız çok iyi fiyatlara güvercinlerini sattı” diye konuştu.