Sivas’ta ‘Sivas Aile Destek Eğitim Merkezi’nde vatandaşlara “En İyi Narkotik Polisi Anne” eğitimi verildi.

Sivas İl Eminyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Sivas Aile Destek Eğitim Merkezinde “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında toplam 50 kadına eğitim verildi. Eğitimin yanı sıra İç İşleri Bakanlığınca faaliyete geçirilen teknolojik imkânlar aracılığıyla uyuşturucu ile mücadelede vatandaş duyarlılığını oluşturmak, toplumsal sorumluluk bilincine uygun şekilde ve daha etkin hale getirmek suretiyle kalıcı ve güçlü bir mücadele ortamı oluşturmak amacıyla hazırlanmış olan “UYUMA” uygulaması tanıtılarak akıllı telefonlara indirilmesi sağlandı.