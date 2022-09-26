Ek Ödeme Yönetmeliği protestosuna destek vereceklerini açıklayan Sivas Eczacılar Odası, meslekle ilişkili herkesi meydana davet etti.

Ek Ödeme Yönetmeliği protestosuna destek vereceklerini açıklayan Sivas Eczacılar Odası, meslekle ilişkili herkesi meydana davet etti.

Sivas Eczacılar Odası Başkanı Bahadır Eren, 16 Ekim Pazar Günü Ankara’da ‘Ek Ödeme Yönetmeliğinin’ protesto edileceği etkinliğe destek vereceklerini açıkladı. Eren konuyla ilgili düzenlediği basın açıklamasında. ‘Ek Ödeme Yönetmeliğini’ kabul etmediklerini belirtip, “Stratejik personel olarak hizmet veren kamu eczacılarımızı hiçe sayan, hakkaniyet ilkesini çiğneyen ve çalışma barışını bozan Sağlık Bakanlığı ‘Ek Ödeme Yönetmeliğini’ kabul etmiyoruz. İşte bu nedenle, biz eczacılar, kamudaki meslektaşlarımızın emeklerinin hiçe sayılmasına dur diyoruz. Plansız bir şekilde alt yapıdan ve akademik kadrodan yoksun olarak açılan eczacılık fakültelerine ihtiyacımız olmadığını defalarca dile getirdik. YÖK’e defalarca çağrı yaptık. İşte bu nedenle, biz eczacılar, uluslararası standartlarda kaliteli bir eczacılık eğitimi için ülkemizde yeni eczacılık fakültelerinin açılmasına dur diyoruz. Bizler, mesleğimizi dürüstlük ve şerefle yapacağımıza yemin ederek mezun olduk. Ve şimdi bu yeminin gereğini yerine getirmek için meydanlardayız. Bizler, 16 Ekim Pazar günü tüm meslektaşlarımızla, eczane çalışanlarımızla, eczacılık fakültelerinde okuyan genç meslektaşlarımızla ve ailelerimizle birlikte, beyaz önlüklerimizle büyük eczacı mitinginde olacağız.” İfadelerine yer verdi.