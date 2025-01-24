Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde “Kliniklerin Revizyonu ve Derslik Projesi” çerçevesinde yapımı ve bakımları tamamlanan klinik ve dersliklerin açılışı gerçekleştirildi.

Yapılan revizyon doğrultusunda fakültede bulunan Endodontri, Çocuk Diş Hekimliği, Protetik Diş Tedavisi ve Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dallarının kapasiteleri artırıldı. Toplamda 40 adet dijital diş üniti ve beraberinde diş hekimliği alanında kullanılan birçok yeni teknoloji Diş Hekimliği Fakültesi’ne kazandırıldı. Böylece diş üniti sayısı Endodonti Anabilim Dalı’nda 13’ten 30’a, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda 15’ten 31’e, Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı’nda 14’ten 35’e, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda 24’ten 32’ye yükseldi.

“Kliniklere günübirlik hasta alımı sağlama imkânına kavuştuk”

Diş ünitelerinde yapılan artış ile kliniklere günübirlik hasta alımı sağlama imkânına kavuştuklarını belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Şengönül, “Daha fazla sayıda hasta bakabilmek, öğrenci başına düşen eğitim süresini artırmak ve daha kaliteli bir hizmet sunabilmek adına diş ünitelerimizde neredeyse yarı yarıya bir artış sağlandı. Bu sayede kliniklere günübirlik hasta alımı sağlama imkânına kavuştuk. Öğrencilerimizin yeni ünitelerle klinik uygulamalara katılımı yüzde 50 oranında artırılarak, neredeyse her gün klinik uygulama yapmalarına imkân sağlandı. Ayrıca fakültemizde öğrenci sayısının artması ile birlikte yetersiz olan iki derslik birleştirilerek, 180 kişilik modern bir sınıf haline getirildi. Şubat ayı içerisinde hafta içi 17.00-22.00 saatleri arasında ağız ve diş sağlığı hizmeti sunacak Diş Hekimliği (Acil) Polikliniği’nin hizmet vermeye başlayacağı müjdesini vermek istiyorum” şeklinde konuştu.

Açılışa Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hayati Öztürk, Prof. Dr. Salih Cem İnan, Prof. Dr. Süleyman Değirmen, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Recai Zan, fakülte akademik ve idari personeli katıldı.