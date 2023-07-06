Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından afetlerde hayat kurtarmak için Arama ve Kurtarma (CAK) Birimi kuruldu.

Konu ile alakalı yapılan toplantıya Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Rektör Danışmanı Öğr. Üyesi Kemal Demetçiçek ve CAK üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Rektör Alim Yıldız , “Bu birimimizin en büyük hedefi; afetlerde hayat kurtarmak ve canlara dokunmaktır. Bunu gerçekleştirirken ulusal ve uluslararası arama kurtarma faaliyetlerinde önemli bir değer olarak anılmak istiyoruz" dedi.

Ayrıca Rektör Yıldız, önemli bir projeye başlayacaklarını belirterek “Afete Hazır Üniversite” projesi çerçevesinde 1 yıl içerisinde tüm öğrencilere eğitim vererek afet bilinci sertifikasına kavuşturmayı niyetlendiklerini söyledi.