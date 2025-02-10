Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ), kuruluşunun 51. yıl dönümünü "Köklü geçmiş, güçlü gelecek" adlı program ile kutladı.

Kampüs içerisinde bulunan 4 Eylül Kültür Merkezinde düzenlenen törene; il protokolü, dekanlar, müdürler, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda tanıtım film izletildi.

"Ulusal ve Uluslararası alanda her geçen gün başarı elde etmekteyiz"

Programda konuşan SCÜ Rektörü Prof. Dr. Şengönül, "Bugün burada, Üniversitemizin 51. kuruluş yıl dönümünü hep birlikte kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Bundan 51 yıl önce eğitimde, bilimde ve topluma hizmette önemli bir rol üstlenme misyonuyla kurulan Üniversitemiz, bugün de aynı azim ve kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Üniversitemiz, bir eğitim yuvası olmanın ötesinde; bilim üreten, araştıran, paydaşlar ile iş birliğini önemseyen ve yenilikçi adımlar atarak öğrencilerin akademik gelişimine katkı sağlayan bir kurumdur. Akademik kadromuzun katkılarıyla yürütülen projeler ve araştırmalar ile ulusal ve uluslararası alanda her geçen gün başarı elde etmekteyiz. Öğrencilerimizin en iyi şartlarda eğitim almasını sağlamak için altyapımızı ve akademik imkânlarımızı sürekli geliştiriyoruz. Üniversitemizde, 80’i aşkın ülkeden yaklaşık 3 bin yabancı olmak üzere toplam 50 bin 258 öğrencimize, 2 bin 275 akademik ve 3 bin 502 idari personelimiz ile hizmet vermekteyiz." ifadelerine yer verdi.

"SCÜ, şehrimize katkıda bulunan bir üniversitedir"

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ise, "Anadolu’nun köklü bilim yuvalarından biri olan Sivas Cumhuriyet Üniversitemizin 51. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin adını taşıyan bu güzide Üniversitemiz yarım asrı aşan tecrübesiyle her geçen yıl akademik başarılarını arttırmakta, bilimsel çalışmalarıyla ülkemize ve şehrimize katkılar sunmaktadır. Bu vesile ile bu başarının mimarları olan değerli akademisyenlerimizi, rektörlerimizi, idari personellerimizi ve Üniversitemizi yücelten öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bir ülke ancak aklın ve bilimin üzerinde yükselebilir ve medeniyetler içerisinde yer edinebilir. Üniversiteler gençlerimize bir eğitim yuvası olmasının yanında, bulunduğu şehrin sahip olduğu sorunları çözmeye yönelik bilimsel çalışmaların yapıldığı yerdir. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bu çizgi doğrultusunda her zaman kendini geliştiren, yenileyen ve şehrimize katkıda bulunan bir üniversitedir." dedi.

Program, SCÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı’nın konseriyle devam etti. Konserin ardından SCÜ’nün emektar personellerine Vali Şimşek ve Rektör Prof. Dr. Şengönül, plaket verdi. Tören, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.