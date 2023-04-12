Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) ailesi, Üniversite kampüsünde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Üniversite yemekhanesinde düzenlenen iftar yemeğine üniversite üst yönetimi, öğrenciler, akademisyenler, idari personel ve personel aileleri olmak üzere yaklaşık 300 kişi katıldı. Daha önceden planlanmasına rağmen, şehir dışındaki programları sebebiyle iftar yemeğine katılamayan SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul gönderdiği mesajda, “SBTÜ öğrenci odaklı bir üniversitedir. Kampüsümüzde aile sıcaklığında ve öğrencimizi daima önceleyen yaklaşımımızla çalışmalarımızı, eğitimimizi sürdürüyoruz. Önümüzdeki süreçte de düzenleyeceğimiz etkinliklerde tüm öğrencilerimiz ve personelimiz ile bir araya gelmeye devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimiz ve personelimizin aileleriyle ve sevdikleriyle birlikte ulaşacakları nice Ramazanlar geçirmesini temenni ediyorum. Yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı şimdiden hayırlara vesile olsun” ifadelerine yer verdi.