Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte Sivas bıçağına talep arttı, ustaların bayram mesaisi başladı.

Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile Sivas bıçağına olan ilgi de bir hayli arttı. Sivaslı bıçak ustaları. siparişleri yetiştirmek için çalışmalarına başladı. Bıçak ustası Emre Göçeri, vatandaşlara kurban bıçağı bileyleme ve alma işlemlerini son günlere bırakılmamasını tavsiye ederek, “Bayramın yaklaşmasıyla birlikte kurban bıçağı satışları ve bilemelerde talep arttı. Biz satışlarımızı internet üzerinden de gerçekleştirdiğimiz için fark ediliyor. Bizim insanlardan talebimiz, genelde son günlere bırakılıyor ve aşırı yoğunluk oluyor. Aşırı yoğunluk son bir hafta kala başlıyor ama biz vatandaşlara erken gelmelerini tavsiye ediyoruz” dedi.

“Çin malı çelikler hem kendilerini yorar hem de zarar verir”

Göçeri, kurban bıçağı alırken dikkat edilmesi gerekenlerden bahsederek, “Kurban bıçaklarında kasap dediğimiz seriyi öneriyoruz. Kasap serisi bıçakları normal mutfak bıçaklarına göre biraz daha sert olduğu için kurbanda yüzerken, keserken, parçalardanken sert olduğu için sıkıntı oluşturmaz. Çin malı çelikler hem kendilerini yorar hem de zarar verir. Önemli olan bir diğer konu da ya masat iyi olacak ya da bıçağın iyi bilenmesi lazım” diye konuştu.

“Suyla teması bıçağın hayatını kurtarır”

Göçeri, bıçak bileme esnasında suyla temasın ne kadar önemli olduğuna değinerek, “Bıçak biletmede de sulu bilemeye dikkat edilmesi lazım. Birçok usta sulu bileme yapıyor ama bıçak ısındığında suya batırmazsa saniyelik farkla o ısı işlem gidiyor ve o saniyelik suya batırma olmazsa bıçak gider, o bıçağı çöpe at. Bu konuya müşterilerimizin dikkat etmesi lazım. Bileme esansında bıçağın suyla teması bıçağın hayatını kurtarır, en önemli nokta suya batırmaktır” ifadelerini kullandı.